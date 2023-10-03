Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вторую в истории вакцину против малярии — инфекции, которая, согласно статистике, в год убивает сотни тысяч человек.

Как сообщается, первая противомалярийная прививка была разработана компанией BSD и допущена к широкому применению два года назад.

Новая вакцина называется R21. Она была создана Оксфордским университетом, и ее ключевое отличие от предыдущей (RTS,S) — возможность недорогого производства в крупных масштабах.

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— Эффективность двух вакцин очень схожа, и нет никаких оснований считать, что в этом отношении одна из них лучше другой, — заявили в ВОЗ.

Но предыдущей вакцины RTS,S на данный момент в мире имеется только 18 млн доз, тогда как новой вакцины скоро будет создано намного больше.

Крупнейший в мире производитель вакцин — Индийский институт сыворотки крови уже готов выпускать более 100 млн доз R21 в год и планирует увеличить объем производства до 200 млн доз в год.

Малярия убивает в основном младенцев и маленьких детей и является одной из крупнейших проблем человечества. У ученых ушло более столетия для разработки эффективных вакцин против этого заболевания.

Малярия вызывается паразитическими микроорганизмами, которые, попадая в организм человека через укус комара, разрушают кровяные клетки. Строение этих микроорганизмов намного сложнее вируса, и оно позволяет им скрываться от иммунной системы, постоянно меняя форму внутри человеческого тела.

Это затрудняет естественное формирование иммунитета путем заражения малярией и разработку вакцины против нее.

До недавнего времени для борьбы с малярией использовались фармацевтические средства, убивающие паразитов, антимоскитные сетки, предохраняющие от укусов переносящих болезнь комаров, и инсектициды.

— Раньше я мечтал о том дне, когда у нас появится безопасная и эффективная вакцина против малярии, а теперь у нас их две, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Отмечается, что доза новой вакцины стоит $2-4, и на человека требуется четыре дозы. Это примерно половина цены первой прививки RTS,S.