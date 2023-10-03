Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила другу в історії вакцину проти малярії – інфекції, яка, згідно зі статистикою, на рік вбиває сотні тисяч людей.

Як повідомляється, перше протималярійне щеплення розробила компанія BSD, його допустили до широкого застосування два роки тому.

Нова вакцина називається R21. Вона була створена Оксфордським університетом, і її ключова відмінність від попередньої (RTS,S) – можливість недорогого виробництва у великих масштабах.

Зараз дивляться

– Ефективність двох вакцин дуже схожа, і немає жодних підстав вважати, що з цього погляду одна з них краща за іншу, – заявили у ВООЗ.

Але попередньої вакцини RTS,S наразі у світі є тільки 18 млн доз, тоді як нової вакцини скоро буде створено набагато більше.

Найбільший у світі виробник вакцин – Індійський інститут сироватки крові – вже готовий випускати понад 100 млн доз R21 на рік і планує збільшити обсяг виробництва до 200 млн доз на рік.

Малярія вбиває здебільшого немовлят і маленьких дітей і є однією з найбільших проблем людства. У вчених пішло понад століття для розробки ефективних вакцин проти цього захворювання.

Малярія викликається паразитичними мікроорганізмами, які, потрапляючи в організм людини через укус комара, руйнують кров’яні клітини. Будова цих мікроорганізмів набагато складніша за вірус, і вона дає їм змогу ховатися від імунної системи, постійно змінюючи форму всередині людського тіла.

Це ускладнює природне формування імунітету шляхом зараження малярією і розробку вакцини проти неї.

Донедавна для боротьби з малярією використовували фармацевтичні засоби, що вбивають паразитів, антимоскітні сітки, що оберігають від укусів комарів, які переносять хворобу, та інсектициди.

– Раніше я мріяв про той день, коли в нас з’явиться безпечна й ефективна вакцина проти малярії, а тепер у нас їх дві, – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Зазначається, що доза нової вакцини коштує $2-4, і на людину потрібно чотири дози. Це приблизно половина ціни першого щеплення RTS,S.