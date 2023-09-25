Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість випадків захворювань на холеру за останній рік зросла більш ніж удвічі. У 2022 році було зареєстровано понад 472 тис. випадків порівняно з більш ніж 223 тис. у 2021-му.

Холеру було виявлено в 44 країнах. Найбільшу кількість випадків торік зафіксовано в Афганістані, Камеруні, Демократичній Республіці Конго, Малаві, Нігерії, Сомалі та Сирії.

Як стверджують експерти ВООЗ, збільшенню спалахів холери сприяють конфлікти, зміна клімату, недостатні інвестиції в розвиток країн, а також міграція через вразливі території.

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– Скасування обмежень, пов’язаних із Covid-19, зі скороченням заходів із профілактики та контролю інфекцій, а також зменшення фінансування на довідку про спалахи, впливає також на інші захворювання, включно з холерою, – зазначають у ВООЗ.

За словами фахівців ВООЗ, рівень смертності від холери становить 0,5%, що призвело до 2 349 випадків смерті. Однак наразі не вистачає даних про інфекцію.

Згідно з прогнозами, щороку може виникати від 1,3 до 4 млн випадків захворювання і до 143 тис. смертей.

Холера – це гостра діарейна інфекція, яка найчастіше передається через вживання заражених продуктів і води. Симптоми холери передбачають діарею, м’язові судоми, різку зміну зовнішності (западання очей, посиніння губ і вушних раковин), холодну шкіру за нормальної або зниженої температури тіла, задишку і різку слабкість.

Джерело: ВООЗ