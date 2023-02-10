Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що спалах холери в Малаві став найбільш смертоносним для країни і забрав життя щонайменше 1 210 людей. Водночас вакцини залишаються в дефіциті, і кілька інших африканських країн також повідомляють про спалахи.

Малаві, що на Півдні Африки, бореться із найстрашнішим спалахом холери за всю історію спостережень: з березня 2022 року зареєстровано майже 37 тис. випадків.

Підтверджені випадки вже були зареєстровані у Мозамбіку, що межує з Малаві. І ВООЗ вже оцінила ризик поширення інфекції як у самій країні, так і в сусідніх країнах, як дуже високий.

Зараз дивляться

У заяві ВООЗ йдеться, що активне поширення вірусу нині триває у 27 із 29 округів Малаві, минулого місяця кількість випадків захворювання збільшилася тут на 143% порівняно з груднем.

За весь 2022 рік на Африканському континенті було зареєстровано близько 80 тис. випадків холери.

– Якщо нинішня тенденція до швидкого зростання збережеться, це буде найгірший рік майже за десятиліття, — заявили у ВООЗ.

З початку спалаху Малаві провела дві великі кампанії вакцинації, але через обмежені запаси препаратів запропонувала лише одну з двох звичайно рекомендованих доз пероральної холерної вакцини.

За даними ВООЗ, сусідня з Малаві Замбія також повідомила про випадки захворювання. Як і Бурунді, Камерун, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Кенія, Нігерія та Сомалі.

ВООЗ заявила, що нинішні спалахи холери в Африці трапляються через те, що на континенті виникають екстремальні погодні явища, конфлікти, а також там перевантажені служби охорони здоров’я.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив журналістам у середу, що зараз у світі налічується 23 країни, де є спалахи холери, і ще 20 країн, які мають з ними спільні сухопутні кордони, перебувають під загрозою.