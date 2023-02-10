Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что вспышка холеры в Малави стала наиболее смертоносной для страны и унесла жизни по меньшей мере 1 210 человек. Вместе с тем вакцины остаются в дефиците, и несколько других африканских стран также сообщают о вспышках.

Малави, расположенная на Юге Африки, борется с самой страшной вспышкой холеры за всю историю наблюдений: с марта 2022 года тут зарегистрировано почти 37 тыс. случаев.

Подтвержденные случаи уже были зарегистрированы в граничащем с Малави Мозамбике. И ВОЗ уже оценила риск распространения инфекции как в самой стране, так и в соседних странах как очень высокий.

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В заявлении ВОЗ говорится, что активная передача вируса в настоящее время продолжается в 27 из 29 округов Малави, в прошлом месяце количество случаев заболевания увеличилось здесь на 143% по сравнению с декабрем.

За весь 2022 год на Африканском континенте было зарегистрировано около 80 тыс. случаев холеры.

— Если нынешняя тенденция к быстрому росту сохранится, это будет худший год почти за десятилетие, — заявили в ВОЗ.

С начала вспышки Малави провела две большие кампании вакцинации, но из-за ограниченных запасов препаратов предложила лишь одну из двух обычно рекомендованных доз пероральной холерной вакцины.

По данным ВОЗ, соседняя Замбия также сообщила о случаях заболевания. Как и Бурунди, Камерун, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Кения, Нигерия и Сомали.

ВОЗ заявила, что нынешние вспышки холеры в Африке происходят из-за того, что на континенте возникают экстремальные погодные явления, конфликты, а также перегружены службы здравоохранения.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил журналистам в среду, что сейчас в мире насчитывается 23 страны, где происходят вспышки холеры, и еще 20 стран, имеющие с ними сухопутные границы, находятся под угрозой.