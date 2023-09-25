Согласно с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество случаев заболеваний холерой за последний год увеличилось более чем вдвое. В 2022 году было зарегистрировано более 472 тыс. случаев по сравнению с более чем 223 тыс. в 2021 году.

Холера была обнаружена в 44 странах. Наибольшее число случаев в прошлом году было отмечено в Афганистане, Камеруне, Демократической Республике Конго, Малави, Нигерии, Сомали и Сирии.

Как утверждают эксперты ВОЗ, увеличению вспышек холеры способствуют конфликты, изменение климата, недостаточные инвестиции в развитие стран, а также миграция через уязвимые территории.

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— Отмена ограничений, связанных с Covid-19, среди них сокращение мер по профилактике и контролю инфекций, а также уменшение финансирования на справку о вспышках влияет также на другие заболевания, включая холеру, — отмечают в ВОЗ.

По словам специалистов ВОЗ, уровень смертности от холеры составляет 0,5%, что привело к 2 349 случаям смерти. Однако на данный момент не хватает данных об инфекции.

Согласно прогнозам, ежегодно может возникать от 1,3 до 4 млн случаев заболевания и до 143 тыс. смертей.

Холера — это острая диарейная инфекция, которая чаще всего передается через употребление зараженных продуктов и воды. Симптомы холеры включают диарею, мышечные судороги, резкое изменение внешности (западение глаз, посинение губ и ушных раковин), холодную кожу при нормальной или пониженной температуре тела, одышку и резкую слабость.

Источник: ВОЗ