Як заявив фахівець з інфекційних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Джеремі Фарррар, лихоманка Денге стане основною загрозою для півдня США, Південної Європи та Африки протягом цього десятиліття.

За словами експерта, фактор глобального потепління створює умови для поширення комарів, які переносять інфекцію.

Як зазначають фахівці ВООЗ, лихоманка денге вже давно стала справжнім прокляттям для країн Азії та Латинської Америки, де від цієї інфекції щорічно помирають приблизно 20 тис. осіб.

Зараз дивляться

Починаючи з 2000 року, рівень захворюваності в усьому світі зріс у 8 разів, хоча багато випадків залишаються незареєстрованими. Але 2022 року було зафіксовано 4,2 млн хворих.

Фахівці з охорони здоров’я попередили, що цього року очікується майже рекордний рівень захворюваності на лихоманку денге. Наприклад, Бангладеш зараз переживає наймасштабніший спалах за всю історію: зафіксовано понад 1 000 смертей.

За словами експертів, спеціального лікування денге немає, проте існує вакцина від цієї хвороби.

Лихоманка денге (часто – просто денге, костоломна лихоманка, суглобова лихоманка, лихоманка жирафів, п’ятиденна лихоманка, семиденна лихоманка) – гостра інфекційна хвороба, що має епідемічний характер поширення.

Майже 2,5% хворих на лихоманку денге помирає.

Симптоми лихоманки денге:

лихоманка;

інтоксикація;

болі в м’язах, суглобах;

екзантема;

лімфаденопатія;

лейкопенія;

іноді – геморагічний синдром.

Немовлята та маленькі діти є однією з груп ризику захворювання на денге. У жінок більше шансів серйозно захворіти, ніж у чоловіків. Лихоманка денге може бути небезпечною для життя у людей із хронічними недугами, такими як цукровий діабет і бронхіальна астма.

Після перенесеного захворювання імунітет триває близько двох років, проте він генотипоспецифічний – можливі повторні захворювання навіть у той самий сезон (через 2-3 місяці) за рахунок зараження іншим генотипом вірусу.

Інкубаційний період триває 3-15 днів (частіше від 5 до 7 днів). Захворювання зазвичай починається раптово: з’являються озноб, головний біль, сильний біль у спині, крижах, хребті, суглобах (особливо колінних), температура тіла швидко підвищується до 39-40°C.