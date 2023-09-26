Спалах холери і лихоманки денге охопив схід Судану – африканської країни, де з 15 квітня триває збройний конфлікт між армією і Силами швидкого реагування.

Свої домівки полишили понад п’ять млн осіб, кількість загиблих і поранених точно невідома.

ВООЗ наголошує, що збройні конфлікти і велика кількість біженців сприяють поширенню інфекційних захворювань, зокрема, холери і лихоманки денге.

Зараз дивляться

Медики виявили численні випадки саме цих захворювань серед мешканців Судану, які втекли від бойових дій на схід країни.

Лікарі, зокрема, підтвердили 80 випадків холери, з них 10 летальних, у лікарнях провінції Гедареф і в інших районах, що межують з Ефіопією.

Крім того, в цих же регіонах зареєстрували понад 500 випадків лихоманки денге. Лікарні в Гедарефі переповнені пацієнтами. Медики заявляють, що сотні пацієнтів від лихоманки померли.

У ВООЗ переконані, насправді випадків цих захворювань набагато більше, оскільки чимало хворих воліють не звертатися до лікарів.

У Спілці суданських лікарів заявили, що країна зіткнулася з кризою у сфері охорони здоров’я. За даними ООН, близько 25 млн осіб – половина населення Судану – потребує гуманітарної допомоги.