Вспышка холеры и лихорадки денге охватила восток Судана — африканской страны, где с 15 апреля продолжается вооруженный конфликт между армией и Силами быстрого реагирования.

Свои дома покинули более пяти млн человек, количество погибших и раненых точно неизвестно.

ВОЗ отмечает, что вооруженные конфликты и большое количество беженцев способствуют распространению инфекционных заболеваний, в частности, холеры и лихорадки денге.

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Медики обнаружили многочисленные случаи именно этих заболеваний среди жителей Судана, которые бежали от боевых действий на восток страны.

Врачи, в частности, подтвердили 80 случаев холеры, из них 10 летальных, в больницах провинции Гедареф и в других районах, граничащих с Эфиопией.

Кроме того, в этих же регионах зарегистрировали более 500 случаев лихорадки денге. Больницы в Гедарефе переполнены пациентами. Медики заявляют, что сотни пациентов от лихорадки умерли.

В ВОЗ убеждены, на самом деле случаев заболеваний гораздо больше, поскольку многие больные предпочитают не обращаться к врачам.

В Союзе суданских врачей заявили, что страна столкнулась с кризисом в сфере здравоохранения. По данным ООН, около 25 млн человек — половина населения Судана — нуждается в гуманитарной помощи.