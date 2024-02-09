Рокитновский районный суд Ровенской области вынес приговор травматологу Юрию Русиняку, который требовал $1,5 тыс. взятки у своего пациента за оформление группы инвалидности.

Все, что нашли в кабинете, пойдет на ВСУ

Юрию Русиняку назначили штраф, также он согласился перечислить $4,7 тыс. для ВСУ.

Еще в декабре прошлого года 48-летнего травматолога общехирургического отделения Рокитновской многопрофильной больницы интенсивного лечения, задержали на взятке в $1,5 тыс.

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Во время обыска в его служебном кабинете тогда нашли 230 тыс. в гривнах и еще 4,7 тыс. — в долларах.

Как указано в приговоре суда, Русиняк участвовал в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и готовил необходимые документы для медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Он пообещал одному из пациентов, что за $1,5 тыс. может посодействовать в оформлении ему группы инвалидности.

При получении взятки травматолога задержали правоохранители.

Юрий Русиняк заключил сделку с прокурором. Он добровольно согласился перечислить изъятые у него $4,7 тыс. на нужды ВСУ.

Дело рассмотрела судья Алла Комзюк, которая исследовала все материалы дела и признала Юрия Русиняка виновным во взяточничестве, назначив ему 34 тыс. грн штрафа без отстранения от должности.

То есть, врач продолжит работать на своей должности.

Источник: Zaxid.net

Фото: Головне управління Національної поліції в Рівненській області