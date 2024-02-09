Рокитнівський районний суд Рівненської області виніс вирок травматологу Юрію Русиняку, який вимагав $1,5 тис. хабаря у свого пацієнта за оформлення групи інвалідності.

Усе, що знайшли у кабінеті, піде на ЗСУ

Юрію Русиняку призначили штраф, також він погодився перерахувати $4,7 тис. для ЗСУ.

Ще в грудні минулого року 48-річного травматолога загально-хірургічного відділення Рокитнівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування затримали на хабарі в $1,5 тис.

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Під час обшуку в його службовому кабінеті тоді знайшли 230 тис. у гривнях і ще 4,7 тис. – у доларах.

Як зазначено у вироку суду, Русиняк брав участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності і готував необхідні документи для медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Він пообіцяв одному з пацієнтів, що за $1,5 тис. може посприяти в оформленні йому групи інвалідності.

Під час отримання хабаря травматолога затримали правоохоронці.

Юрій Русиняк уклав угоду із прокурором. Він добровільно погодився перерахувати вилучені у нього $4,7 тис. на потреби ЗСУ.

Справу розглянула суддя Алла Комзюк, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Юрія Русиняка винним у хабарництві, призначивши йому 34 тис. грн штрафу без відсторонення від посади.

Тобто лікар продовжить працювати на своїй посаді.

Джерело: Zaxid.net

Фото: Головне управління Національної поліції в Рівненській області