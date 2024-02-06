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Вимагав гроші за операцію: в Інституті урології заввідділу взяли на хабарі

6 Лютого 2024, 13:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики гроші
Джерело: Depositphotos

У київському Інституті урології імені Возіанова затримали на отриманні хабаря завідувача відділу, який вимагав у жінки $6 тис. за проведення операції її батькові та післяопераційне лікування. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Справу направлено до суду

– Шевченківська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно завідувача відділу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка, будучи обмеженою у виборі лікувального закладу, була змушена погодитися на незаконну вимогу попри те, що проведення таких операцій фінансується коштом держави.

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Арешт на майно

Як повідомляють у прокуратурі, на майно обвинуваченого, зокрема грошові кошти, три квартири, будинок, земельну ділянку в Києві та автомобіль, уже накладено арешт.

У прокуратурі зазначають, що в разі доведення вини обвинуваченому загрожує позбавлення волі строком на 5-10 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи провадити певну діяльність строком до трьох років.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Медики Операція Прокуратура Суд Хабар
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