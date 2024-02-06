В киевском Институте урологии имени Возианова задержан на получении взятки заведующий отделом, который требовал у женщины $6 тыс. за проведение операции ее отцу и послеоперационное лечение. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Дело направлено в суд

— Шевченковская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении заведующего отделом по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина, будучи ограниченной в выборе лечебного учреждения, была вынуждена согласиться на незаконное требование, несмотря на то, что проведение таких операций финансируется за счет государства.

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Арест на имущество

Как сообщают в прокуратуре, на имущество обвиняемого, в частности денежные средства, три квартиры, дом, земельный участок в Киеве и автомобиль, уже наложен арест.

В прокуратуре отмечают, что в случае доказательства вины обвиняемому грозит лишение свободы сроком на 5-10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность сроком до трех лет.