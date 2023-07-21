Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 50-летнего начальника отдела Военно-медицинского клинического центра Западного региона, который требовал от раненого защитника взятку в $1 000 за решение вопроса об освобождении от дальнейшего прохождения службы.

Об этом сообщили в СБУ Львовской области.

— За взятку чиновник гарантировал предоставить вывод комиссии о том, что состояние здоровья военнослужащего ограничено пригодно к службе в военное время, – говорится в сообщении.

Взяточником оказался 50-летний начальник одного из отделов военно-медицинского учреждения региона, житель одного из сел Львовского района. Правоохранители задержали мужчину на горячем при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Ему уже сообщили о подозрении за взяточничество. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Устанавливаются и другие лица, причастные к этой схеме.

Виновнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, трехлетнее лишение права занимать определенные должности и конфискация имущества.