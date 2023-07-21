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За звільнення зі служби вимагав $1 000: у Львові на хабарі затримали майора госпіталю

21 Липня 2023, 12:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хабар, долари
Джерело: Pixabay

Співробітники Служби безпеки України затримали 50-річного начальника відділу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, який вимагав від пораненого захисника хабар у $1 000 за вирішення питання про звільнення від подальшого проходження служби.

Про це повідомили в СБУ Львівської області.

– За хабар чиновник гарантував надати висновок комісії про те, що стан здоров’я військовослужбовця обмежено придатний до служби у воєнний час, – ідеться в повідомленні.

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Хабарником виявився 50-річний начальник одного з відділів військово-медичної установи регіону, мешканець одного з сіл Львівського району. Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Йому вже повідомили про підозру за хабарництво. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Встановлюються й інші особи, причетні до цієї схеми.

Винуватцю загрожує від 5 до 10 років в’язниці, трирічне позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Джерело
Zaxid.net
Теги
військовослужбовці затримання хабарника Медики СБУ Хабар
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