Перші симптоми серцево-судинних хвороб можуть проявлятися непомітно. Частіше за все люди схильні пояснювати погіршення самопочуття магнітними бурями, погодою, втомою.

Насправді такі, начебто, не дуже страшні прояви, як, приміром, біль у лівій руці, можуть бути отим тривожним дзвіночком, на який обов’язково слід звернути увагу.

Літня спека, постійні стреси, недосипання, хвилювання за дітей і рідних, напади панічних атак під час нічних ракетних обстрілів…. Це тло нинішніх реалій, в яких живуть сьогодні українці.

Звісно, все це не може не позначитися на здоров’ї, в першу чергу, на стані серцево-судинної системи, бо серце першим приймає на себе всі наші негаразди.

Отож, фахівці Центру громадського здоров’я радять звернути увагу на такі прояви:

біль за грудиною, оніміння і біль у лівій руці;

задишка без надмірного фізичного навантаження;

відчуття нестачі повітря;

слабкість;

постійна втома;

запаморочення;

пришвидшений пульс;

сильний головний біль.

Маєте кілька знайомих симптомів? Не знаєте, що робити?

Алгоритм дій в таких випадках однозначний – зверніться до свого сімейного лікаря! Адже так організм може сповіщати про ризик ішемічної хвороби серця, інсульту, артеріальної гіпертензії та інших захворювань.

Уважно слідкуйте за змінами в організмі та не відтягуйте візит до медичної установи.

Джерело: Центр громадського здоров’я