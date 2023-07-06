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Як розпізнати початкові симптоми серцево-судинних захворювань і що робити

6 Липня 2023, 11:00
Валентина Андрейко журналістка
чоловік тримається за серце
Джерело: Pixabay

Перші симптоми серцево-судинних хвороб можуть проявлятися непомітно. Частіше за все люди схильні пояснювати погіршення самопочуття магнітними бурями, погодою, втомою.

Насправді такі, начебто,  не дуже страшні прояви, як, приміром, біль у лівій руці, можуть бути отим тривожним дзвіночком, на який обов’язково слід звернути увагу.

Літня спека, постійні стреси, недосипання, хвилювання за дітей і рідних, напади панічних атак під час нічних ракетних обстрілів…. Це тло нинішніх реалій, в яких живуть сьогодні українці.

Звісно, все це не може не позначитися на здоров’ї, в першу чергу, на стані серцево-судинної системи, бо серце першим приймає на себе всі наші негаразди.

Отож, фахівці Центру громадського здоров’я радять звернути увагу на такі прояви:

  • біль за грудиною, оніміння і біль у лівій руці;
  • задишка без надмірного фізичного навантаження;
  • відчуття нестачі повітря;
  • слабкість;
  • постійна втома;
  • запаморочення;
  • пришвидшений пульс;
  • сильний головний біль.

Маєте кілька знайомих симптомів? Не знаєте, що робити?

Алгоритм дій в таких випадках однозначний –  зверніться до свого сімейного лікаря! Адже так організм може сповіщати про ризик ішемічної хвороби серця, інсульту, артеріальної гіпертензії та інших захворювань.

Уважно слідкуйте за змінами в організмі та не відтягуйте візит до медичної установи.

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Джерело: Центр громадського здоров’я

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