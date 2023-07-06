Перші симптоми серцево-судинних хвороб можуть проявлятися непомітно. Частіше за все люди схильні пояснювати погіршення самопочуття магнітними бурями, погодою, втомою.
Насправді такі, начебто, не дуже страшні прояви, як, приміром, біль у лівій руці, можуть бути отим тривожним дзвіночком, на який обов’язково слід звернути увагу.
Літня спека, постійні стреси, недосипання, хвилювання за дітей і рідних, напади панічних атак під час нічних ракетних обстрілів…. Це тло нинішніх реалій, в яких живуть сьогодні українці.
Звісно, все це не може не позначитися на здоров’ї, в першу чергу, на стані серцево-судинної системи, бо серце першим приймає на себе всі наші негаразди.
Отож, фахівці Центру громадського здоров’я радять звернути увагу на такі прояви:
- біль за грудиною, оніміння і біль у лівій руці;
- задишка без надмірного фізичного навантаження;
- відчуття нестачі повітря;
- слабкість;
- постійна втома;
- запаморочення;
- пришвидшений пульс;
- сильний головний біль.
Маєте кілька знайомих симптомів? Не знаєте, що робити?
Алгоритм дій в таких випадках однозначний – зверніться до свого сімейного лікаря! Адже так організм може сповіщати про ризик ішемічної хвороби серця, інсульту, артеріальної гіпертензії та інших захворювань.
Уважно слідкуйте за змінами в організмі та не відтягуйте візит до медичної установи.
Джерело: Центр громадського здоров’я