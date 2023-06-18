Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про продукти харчування, які найбільш корисні для здоров’я серця.
– Важливо те, що всі ці продукти є в наших магазинах. А це означає, що у всіх нас є можливість регулярно наповнювати ними свій раціон, – каже Людмила Сердюк.
Терапевт зазначила, що список продуктів склали зарубіжні дієтологи після того, як проаналізували наукові дослідження в цій галузі. Усі ці дані є у відкритому доступі.
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Найкорисніші продукти для серця:
- оливки;
- цільні злаки;
- зелений салат;
- помідори;
- лохина;
- риба, особливо тунець, макрель або сьомга;
- яблука;
- мигдаль та інші горіхи;
- соя.
Крім правильних продуктів харчування, дуже важливим фактором профілактики хвороб серцево-судинної системи є регулярний (хоча б один раз на рік) огляд у свого сімейного лікаря, наголосила терапевт.