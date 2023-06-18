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Допоможуть уникнути інсульту та інфаркту: лікар назвала найкорисніші продукти для серця

18 Червня 2023, 13:28
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
харчування, продукти
Джерело: Depositphotos

Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про продукти харчування, які найбільш корисні для здоров’я серця.

– Важливо те, що всі ці продукти є в наших магазинах. А це означає, що у всіх нас є можливість регулярно наповнювати ними свій раціон, – каже Людмила Сердюк.

Терапевт зазначила, що список продуктів склали зарубіжні дієтологи після того, як проаналізували наукові дослідження в цій галузі. Усі ці дані є у відкритому доступі.

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Найкорисніші продукти для серця:

  • оливки;
  • цільні злаки;
  • зелений салат;
  • помідори;
  • лохина;
  • риба, особливо тунець, макрель або сьомга;
  • яблука;
  • мигдаль та інші горіхи;
  • соя.

Крім правильних продуктів харчування, дуже важливим фактором профілактики хвороб серцево-судинної системи є регулярний (хоча б один раз на рік) огляд у свого сімейного лікаря, наголосила терапевт.

Теги
Інсульт Інфаркт здорова їжа поради лікаря Продукти Серце
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