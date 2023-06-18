Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про продукти харчування, які найбільш корисні для здоров’я серця.

– Важливо те, що всі ці продукти є в наших магазинах. А це означає, що у всіх нас є можливість регулярно наповнювати ними свій раціон, – каже Людмила Сердюк.

Терапевт зазначила, що список продуктів склали зарубіжні дієтологи після того, як проаналізували наукові дослідження в цій галузі. Усі ці дані є у відкритому доступі.

Найкорисніші продукти для серця:

оливки;

цільні злаки;

зелений салат;

помідори;

лохина;

риба, особливо тунець, макрель або сьомга;

яблука;

мигдаль та інші горіхи;

соя.

Крім правильних продуктів харчування, дуже важливим фактором профілактики хвороб серцево-судинної системи є регулярний (хоча б один раз на рік) огляд у свого сімейного лікаря, наголосила терапевт.