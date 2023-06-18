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Помогут избежать инсульта и инфаркта: врач назвала самые полезные продукты для сердца

18 июня 2023, 13:28
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
харчування, продукти
Источник: Depositphotos

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о продуктах питания, которые наиболее полезны для здоровья сердца.

— Важно то, что все эти продукты есть в наших магазинах. А это означает, что у всех нас есть возможность регулярно наполнять ими свой рацион, — говорит Людмила Сердюк.

Терапевт отметила, что список продуктов составили зарубежные диетологи после того, как проанализировали научные исследования в этой области. Все эти данные есть в открытом доступе.

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Самые полезные продукты для сердца:

  • оливки;
  • цельные злаки;
  • зеленый салат;
  • помидоры;
  • голубика;
  • рыба, особенно тунец, макрель или семга;
  • яблоки;
  • миндаль и другие орехи;
  • соя.

Помимо правильных продуктов питания, очень важным фактором профилактики болезней сердечно-сосудистой системы является регулярный (хотя бы один раз в год) осмотр у своего семейного врача, подчеркнула терапевт.

Теги
Інсульт Інфаркт здорова їжа поради лікаря Продукты Серце
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