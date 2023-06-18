Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о продуктах питания, которые наиболее полезны для здоровья сердца.
— Важно то, что все эти продукты есть в наших магазинах. А это означает, что у всех нас есть возможность регулярно наполнять ими свой рацион, — говорит Людмила Сердюк.
Терапевт отметила, что список продуктов составили зарубежные диетологи после того, как проанализировали научные исследования в этой области. Все эти данные есть в открытом доступе.
Самые полезные продукты для сердца:
- оливки;
- цельные злаки;
- зеленый салат;
- помидоры;
- голубика;
- рыба, особенно тунец, макрель или семга;
- яблоки;
- миндаль и другие орехи;
- соя.
Помимо правильных продуктов питания, очень важным фактором профилактики болезней сердечно-сосудистой системы является регулярный (хотя бы один раз в год) осмотр у своего семейного врача, подчеркнула терапевт.