Эксперт в области медицины инсульта, профессор Эдинбургского университета Мартин Деннис назвал шесть предупреждающих признаков инсульта, о которых известно не так широко, как об основных симптомах.

— Инсульт является серьезным и опасным для жизни неотложным состоянием. Это вызвано временным прекращением кровоснабжения мозга, обычно из-за тромба или разрыва сосуда, — напомнил Деннис.

Медик настаивает: какой бы ни была причина, любые предупреждающие знаки должны быть обнаружены как можно скорее.

По словам профессора, многим из нас известны наиболее распространенные знаки благодаря английськой аббревиатуре FAST, которая расшифровывается как:

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Лицо. Лицо мо жет опуститься на одну сторону, человек не мо жет улыбаться или его рот или глаз мог ут опустит ься;

Руки. Человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки;

Р ечь. Р ечь может быть невнятной или искаженной, или человек может вообще не говорить, несмотря на то, что выглядит бодрствующим; у н его также могут быть проблемы с пониманием того, что вы ему говорите;

Время . Е сли вы заметили какие-либо из этих признаков или симптомов, следует немедленно вызывать скорую помощь.

Однако, по словам Мартина Денниса, есть менее известные симптомы, которые могут вызывать беспокойство. Это:

1.внезапное онемение одной стороны лица и тела;

2.внезапная потеря памяти;

3.потеря зрения на один или оба глаза;

4.внезапное головокружение;

5.трудности с глотанием;

6.внезапная сильная головная боль.

Все это симптомы, которые не следует игнорировать, а немедленно обращаться за медицинской помощью.

Источник: Express