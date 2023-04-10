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Консультация

Все происходит внезапно: шесть малоизвестных, но не менее опасных признаков инсульта

10 апреля 2023, 15:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
інсульт
Источник: Depositphotos

Эксперт в области медицины инсульта, профессор Эдинбургского университета Мартин Деннис назвал шесть предупреждающих признаков инсульта, о которых известно не так широко, как об основных симптомах.

Инсульт является серьезным и опасным для жизни неотложным состоянием. Это вызвано временным прекращением кровоснабжения мозга, обычно из-за тромба или разрыва сосуда, — напомнил Деннис.

Медик настаивает: какой бы ни была причина, любые предупреждающие знаки должны быть обнаружены как можно скорее.

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По словам профессора, многим из нас известны наиболее распространенные знаки благодаря английськой аббревиатуре FAST, которая расшифровывается как:

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  • Лицо. Лицо может опуститься на одну сторону, человек не может улыбаться или его рот или глаз могут опуститься;
  • Руки. Человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки;
  • Речь. Речь может быть невнятной или искаженной, или человек может вообще не говорить, несмотря на то, что выглядит бодрствующим; у него также могут быть проблемы с пониманием того, что вы ему говорите;
  • Время. Если вы заметили какие-либо из этих признаков или симптомов, следует немедленно вызывать скорую помощь.

Однако, по словам Мартина Денниса, есть менее известные симптомы, которые могут вызывать беспокойство. Это:

1.внезапное онемение одной стороны лица и тела;

2.внезапная потеря памяти;

3.потеря зрения на один или оба глаза;

4.внезапное головокружение;

5.трудности с глотанием;

6.внезапная сильная головная боль.

Все это симптомы, которые не следует игнорировать, а немедленно обращаться за медицинской помощью.

Источник: Express

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