Експерт у галузі медицини інсульту, професор Единбурзького університету Мартін Денніс назвав шість попереджувальних ознак інсульту, про які відомо не так широко, як про основні симптоми.
– Інсульт є серйозним і небезпечним для життя невідкладним станом. Він спричинений тимчасовим припиненням кровопостачання мозку, зазвичай через тромб або розрив судини, – нагадав Денніс.
Медик наполягає: якою б не була причина, будь-які попереджувальні знаки мають бути виявлені якомога швидше.
За словами професора, багатьом із нас відомі найпоширеніші знаки завдяки англійській абревіатурі FAST, яка розшифровується як:
- Обличчя. Обличчя може опуститися на один бік, людина не може посміхатися або її рот чи око можуть опуститися;
- Руки. Людина з підозрою на інсульт може бути не в змозі підняти обидві руки й утримувати їх у такому положенні через слабкість або оніміння однієї руки;
- Мовлення. Мовлення може бути невиразним або спотвореним, або людина може взагалі не говорити, незважаючи на те, що має бадьорий вигляд; у неї також можуть бути проблеми з розумінням того, що ви їй говорите;
- Час. Якщо ви помітили будь-які з цих ознак або симптомів, слід негайно викликати швидку допомогу.
Однак, за словами Мартіна Денніса, є менш відомі симптоми, які можуть викликати занепокоєння. Це:
1. раптове оніміння одного боку обличчя і тіла;
2. раптова втрата пам’яті;
3. втрата зору на одне або обидва ока;
4. раптове запаморочення;
5.труднощі з ковтанням;
6. раптовий сильний головний біль.
Усе це симптоми, які не слід ігнорувати, а негайно звертатися по медичну допомогу.
Джерело: Express