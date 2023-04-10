Експерт у галузі медицини інсульту, професор Единбурзького університету Мартін Денніс назвав шість попереджувальних ознак інсульту, про які відомо не так широко, як про основні симптоми.

– Інсульт є серйозним і небезпечним для життя невідкладним станом. Він спричинений тимчасовим припиненням кровопостачання мозку, зазвичай через тромб або розрив судини, – нагадав Денніс.

Медик наполягає: якою б не була причина, будь-які попереджувальні знаки мають бути виявлені якомога швидше.

За словами професора, багатьом із нас відомі найпоширеніші знаки завдяки англійській абревіатурі FAST, яка розшифровується як:

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Обличчя. Обличчя може опуститися на один бік, людина не може посміхатися або її рот чи око можуть опуститися;

Руки. Людина з підозрою на інсульт може бути не в змозі підняти обидві руки й утримувати їх у такому положенні через слабкість або оніміння однієї руки;

Мовлення. Мовлення може бути невиразним або спотвореним, або людина може взагалі не говорити, незважаючи на те, що має бадьорий вигляд; у неї також можуть бути проблеми з розумінням того, що ви їй говорите;

Час. Якщо ви помітили будь-які з цих ознак або симптомів, слід негайно викликати швидку допомогу.

Однак, за словами Мартіна Денніса, є менш відомі симптоми, які можуть викликати занепокоєння. Це:

1. раптове оніміння одного боку обличчя і тіла;

2. раптова втрата пам’яті;

3. втрата зору на одне або обидва ока;

4. раптове запаморочення;

5.труднощі з ковтанням;

6. раптовий сильний головний біль.

Усе це симптоми, які не слід ігнорувати, а негайно звертатися по медичну допомогу.

Джерело: Express