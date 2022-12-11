За даними Американської асоціації інсульту, підрозділу Американської кардіологічної асоціації, щорічно від інсульту помирає понад 85 тис. жінок, це приблизно на 55 тис. випадків більше, ніж у чоловіків.

Повідомляється, що результат дослідження вчених Медичної школи Університету Уейк Форест показав, що після інсульту жінки гірше відновлюються, отримують інвалідність, якість їхнього життя знижується.

– Жінки частіше, ніж чоловіки, розвивають постінсультну депресію і когнітивні порушення, — зазначила завідувачка кафедри неврології Техаського університету в Х’юстоні Луїза Маккало.

Відзначається, що існує два типи інсульту: ішемічний, коли згустки крові або інші частинки блокують кровоносні судини, що ведуть до мозку, і геморагічний, коли артерія в головному мозку виходить з ладу або повністю розривається. Більшість інсультів є ішемічними.

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Експерти кажуть, що співвідношення інсультів між жінками і чоловіками змінюється з віком. У середньому віці частота інсульту вища у чоловіків, але стає рівною або навіть вищою у жінок після менопаузи.

Повідомляється, що фактори ризику інсульту однакові для обох статей, хоча деякі з них, такі як високий кров’яний тиск, піддаються контролю та лікуванню на відміну від віку та сімейної історії.

Крім гіпертонії, діабету і миготливої аритмії, до інших ризиків вчені відносять куріння, дієту з високим вмістом насичених і транс-жирів, холестерину і солі (яка може підвищувати кров’яний тиск), ожиріння і відсутність фізичної активності

Експерти кажуть, що важливо тримати показники артеріального тиску нижче 130/80, проходити скринінг і лікування миготливої аритмії і діабету, кинути палити, правильно харчуватися, тримати вагу під контролем і регулярно займатися спортом.