По данным Американской ассоциации инсульта, подразделения Американской кардиологической ассоциации, ежегодно от инсульта умирает более 85 тыс. женщин, это примерно на 55 тыс. случаев больше, чем у мужчин.

Сообщается, что результат исследования ученых Медицинской школы Университета Уэйк Форест показал, что после инсульта женщины хуже восстанавливаются, получают инвалидность, качество их жизни снижается.

— Женщины чаще, чем мужчины, развивают постинсультную депрессию и когнитивные нарушения, — отметила заведующая кафедрой неврологии Техасского университета в Хьюстоне Луиза Маккало.

Отмечается, что существует два типа инсульта: ишемический, когда сгустки крови или другие частицы блокируют кровеносные сосуды, ведущие к мозгу, и геморрагический, когда артерия в головном мозге выходит из строя или полностью разрывается. Большинство инсультов являются ишемическими.

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Эксперты говорят, что соотношение инсультов между женщинами и мужчинами меняется с возрастом. В среднем возрасте заболеваемость инсультом выше у мужчин, но становится равной или даже выше у женщин после менопаузы.

Сообщается, что факторы риска инсульта одинаковы для обоих полов, хотя некоторые из них, например, высокое кровяное давление, поддаются контролю и лечению в отличие от возраста и семейного анамнеза.

Помимо гипертонии, диабета и мерцательной аритмии, к другим рискам ученые относят курение, диету с высоким содержанием насыщенных и транс-жиров, холестерина и соли (которая может повышать кровяное давление), ожирение и отсутствие физической активности.

Эксперты говорят, что важно держать показатели артериального давления ниже 130/80, проходить скрининг и лечение мерцательной аритмии и диабета, бросить курить, правильно питаться, держать вес под контролем и регулярно заниматься спортом.