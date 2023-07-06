Первые симптомы сердечно-сосудистых болезней могут проявляться незаметно. Чаще всего люди склонны объяснять ухудшение самочувствия магнитными бурями, погодой, усталостью.

На самом деле такие, вроде бы, не очень страшные проявления, как, например, боль в левой руке, могут быть тем самым тревожным звоночком, на который обязательно следует обратить внимание.

Летняя жара, постоянные стрессы, недосыпание, волнение за детей и родных, приступы панических атак во время ночных ракетных обстрелов… Таков фон реалий, в которых живут сегодня украинцы.

Конечно, все это не может не сказаться на здоровье, в первую очередь, на состоянии сердечно-сосудистой системы, потому что сердце первым принимает на себя все наши проблемы.

Поэтому, специалисты Центра общественного здоровья советуют обратить внимание на такие проявления:

боль за грудиной, онемение и боль в левой руке;

одышка без чрезмерной физической нагрузки;

ощущение нехватки воздуха;

слабость;

постоянная усталость;

головокружение;

учащенный пульс;

сильная головная боль.

Есть несколько знакомых симптомов? Не знаете, что делать?

Алгоритм действий в таких случаях однозначен — обратитесь к своему семейному врачу. Ведь так организм может оповещать о риске ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии и других заболеваний.

Внимательно следите за изменениями в организме и не оттягивайте визит в медицинское учреждение.

Источник: Центр громадського здоров’я