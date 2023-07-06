Первые симптомы сердечно-сосудистых болезней могут проявляться незаметно. Чаще всего люди склонны объяснять ухудшение самочувствия магнитными бурями, погодой, усталостью.
На самом деле такие, вроде бы, не очень страшные проявления, как, например, боль в левой руке, могут быть тем самым тревожным звоночком, на который обязательно следует обратить внимание.
Летняя жара, постоянные стрессы, недосыпание, волнение за детей и родных, приступы панических атак во время ночных ракетных обстрелов… Таков фон реалий, в которых живут сегодня украинцы.
Конечно, все это не может не сказаться на здоровье, в первую очередь, на состоянии сердечно-сосудистой системы, потому что сердце первым принимает на себя все наши проблемы.
Поэтому, специалисты Центра общественного здоровья советуют обратить внимание на такие проявления:
- боль за грудиной, онемение и боль в левой руке;
- одышка без чрезмерной физической нагрузки;
- ощущение нехватки воздуха;
- слабость;
- постоянная усталость;
- головокружение;
- учащенный пульс;
- сильная головная боль.
Есть несколько знакомых симптомов? Не знаете, что делать?
Алгоритм действий в таких случаях однозначен — обратитесь к своему семейному врачу. Ведь так организм может оповещать о риске ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии и других заболеваний.
Внимательно следите за изменениями в организме и не оттягивайте визит в медицинское учреждение.
Источник: Центр громадського здоров’я