Жительница Канады пережила опасное для ее жизни испытание после того, как врачи обнаружили в ее печени рост плода, что является редкой формой внематочной беременности.

Видео УЗИ-исследования было размещено в TikTok и в настоящее время насчитывает 5,7 млн просмотров.

— Я думал, что видел все, — признался педиатр Майкл Нарви.

Эмбриональная аномалия началась после того, как 33-летняя пациентка обратилась в клинику после 14 дней подряд менструального кровотечения.

Последующая сонограмма показала причину симптомов: в печени развивался плод.

По словам медика, у женщины была чрезвычайно редкая версия внематочной беременности, при которой оплодотворенная яйцеклетка имплантировалась и вырастала за пределами основной полости матки.

Симптомы этого состояния включают вагинальное кровотечение, боли в области таза и живота, которые обычно усиливаются по мере роста будущего ребенка.

Майкл Нарви описал, как при внематочной беременности оплодотворенная яйцеклетка застревает в фаллопиевой трубе, но в редких случаях может оторваться и внедриться в брюшную стенку.

К сожалению, чудо медицины могло оказаться опасным как для матери, так и для плода, поскольку эмбрион редко может развиваться должным образом за пределами матки.

Согласно первоначальному отчету о болезни, врачам удалось спасти жизнь пациентки, но они не смогли спасти ее будущего ребенка.

Сообщается, что за 35 лет во всем мире было зарегистрировано 14 печеночных беременностей.

В медицинском журнале описан еще один случай 25-летней женщины, у которой был обнаружен живой 18-недельный плод, прикрепленный к ее печени. Она трагически умерла от неконтролируемого кровотечения после извлечения эмбриона.