Мешканка Канади пережила небезпечне для її життя випробування після того, як лікарі виявили в її печінці зростання плоду, що є рідкісною формою позаматкової вагітності.

Відео УЗД-дослідження було розміщено в TikTok і наразі налічує 5,7 млн переглядів.

– Я думав, що бачив все, – зізнався педіатр Майкл Нарві.

Ембріональна аномалія почалася після того, як 33-річна пацієнтка звернулася в клініку після 14 днів поспіль менструальної кровотечі.

Подальша сонограма показала причину симптомів: в печінці розвивався плід.

За словами медика, у жінки була надзвичайно рідкісна версія позаматкової вагітності, при якій запліднена яйцеклітина імплантувалася і виростала за межами основної порожнини матки.

Симптоми цього стану включають вагінальні кровотечі, болі в області таза і живота, які зазвичай посилюються в міру зростання майбутньої дитини.

Майкл Нарві описав, як при позаматкової вагітності запліднена яйцеклітина застряє в фаллопієвій трубі, але в рідкісних випадках може відірватися і впровадитися в черевну стінку.

На жаль, чудо медицини могло виявитися небезпечним як для матері, так і для плоду, оскільки ембріон рідко може розвиватися належним чином за межами матки.

Згідно з початковим звітом про хворобу, лікарям вдалося врятувати життя пацієнтки, вони не змогли врятувати її майбутньої дитини.

Повідомляється, що за 35 років у всьому світі було зареєстровано 14 печінкових вагітностей.

У медичному журналі описаний ще один випадок 25-річної жінки, у якої був виявлений живий 18-тижневий плід, прикріплений до її печінки. Вона трагічно померла від неконтрольованої кровотечі після вилучення ембріона.