Повторное появление вируса лихорадки Эбола через три года вызвало страх и панику в Уганде. Случае заболевания уже регистрируются в столице Кампале. Это означает, что высококонтагиозное заболевание распространяется по стране с населением 47 млн человек.

Согласно данням министерства здравоохранения Уганды, из 135 случаев умерли 53 человека, в том числе дети.

Известно, что Эбола не передается воздушно-капельным путем — она распространяется через жидкости организма, при этом общими симптомами являются лихорадка, рвота, кровотечение и диарея.

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Но дезинформация среди населения по-прежнему распространена и представляет собой серьезную проблему.

Сообщается, что в некоторых селениях родственники жертв эксгумировали тела умерших после похорон под наблюдением медиков, чтобы выполнить традиционные ритуалы. Это вызвало всплеск инфекций.

В других случаях пациенты обращались за помощью к знахарям вместо того, чтобы идти в медицинское учреждение. Эта тревожная тенденция побудила президента Йовери Мусевени в прошлом месяце приказать народным целителям прекратить лечение больных людей.

Власти пытаются расширить сельские медицинские учреждения, устанавливая в деревнях изоляторы и палатки, чтобы население могло быстро получить медицинскую помощь. Но страх перед Эболой укоренился глубоко.

— Любой, у кого есть признаки лихорадки Эбола, не должен убегать от медицинских работников, а вместо этого бежать к ним, потому что, если вы убежите с лихорадкой Эбола, она вас убьет, — заявила министр здравоохранения Джейн Рут Асенг.

И призвала выздоровевших пациентов распространять информацию об этом.