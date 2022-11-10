Повторна поява вірусу лихоманки Ебола через три роки викликала страх і паніку в Уганді. Випадки захворювання вже реєструються в столиці Кампалі. Це означає, що висококонтагіозне захворювання поширюється по країні з населенням 47 млн осіб.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я Уганди, з 135 випадків померли 53 людини, в тому числі діти.

Відомо, що Ебола не передається повітряно-крапельним шляхом — вона поширюється через рідини організму, при цьому загальними симптомами є лихоманка, блювання, кровотеча і діарея.

Зараз дивляться

Але дезінформація серед населення все ще поширена і є серйозною проблемою.

Повідомляється, що в деяких селищах родичі жертв ексгумували тіла померлих після похорону під наглядом медиків, щоб виконати традиційні ритуали. Це викликало сплеск інфекцій.

В інших випадках пацієнти зверталися за допомогою до знахарів замість того, щоб йти в медичний заклад. Ця тривожна тенденція спонукала президента Йовері Мусевені минулого місяця наказати народним цілителям припинити лікування хворих людей.

Влада намагається розширити сільські медичні установи, встановлюючи в селах ізолятори і намети, щоб населення могло швидко отримати медичну допомогу. Але страх перед Еболою вкоренився глибоко.

– Будь- хто, у кого є ознаки лихоманки Ебола, не повинен тікати від медичних працівників, а замість цього бігти до них, тому що, якщо ви втечете з лихоманкою Ебола, вона вас вб’є, – заявила міністр охорони здоров’я Джейн Рут Асенг.

І закликала пацієнтів, що одужали, поширювати інформацію про це.