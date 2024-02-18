Экологи обнародовали статистику случаев бешенства среди животных в Украине, которые были зафиксированы в феврале 2024 года.

Лиса напала прямо на улице

— На Днепропетровщине дикая лиса напала на женщину, которая шла с двумя детьми прямо на улице ее поселка в Никопольском районе. Медики обнаружили у пострадавшей множественные укушенные раны на обеих ногах, — говорится в сообщении.

Со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, сообщается, что в этом году в области зафиксирован рост количества рыжих лис в 2,5 раза.

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Где объявлен карантин

По сообщению Житомирского горсовета, случай бешенства домашнего кота зафиксирован в поселке Вересы. Также по результатам исследования проб погибшей собаки бешенство обнаружили в селе Осовка. В обоих населенных пунктах введен карантин.

В Люблинецкой громаде Волынской области из-за гибели котенка с бешенством ветеринары привили 205 домашних кошек и собак. Карантин здесь действует уже почти два месяца.

Регистрация бешенства

Как стало известно, с начала 2024 года на Закарпатье зарегистрировано уже шесть случаев бешенства среди животных. Об этом сообщили в ГУ ГНС области.

Случаи бешенства котов зафиксированы в в селе Буща Мизокского поселкового совета Ровенской области и в селе Предмирка, что в Борсуковской громаде на Тернопольщине. Введены 60-дневные карантины.

Бешенство животного в селе Сторона на Львовщине стало причиной введения карантинных ограничений в пятикилометровой зоне. Об этом сообщила Львовская ОВА 9 февраля.

Переносчики бешенства

В Смеле Черкасской области зафиксировали три случая контакта человека с животными, у которых лабораторно подтверждено бешенство. Как сообщает горсовет, после первого случая в городе объявлены карантинные ограничения. В указанных случаях переносчиками бешенства были лисы и собаки.

В Винницкой области с начала 2024 года подтвердили 11 случаев бешенства у животных. В январе прошлого года таких случаев было всего три. Об этом сообщили в ГУ ГНС области.

Источник: Эко-информ