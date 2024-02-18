Екологи оприлюднили статистику випадків сказу серед тварин в Україні, які було зафіксовано в лютому 2024 року.
Лисиця напала просто на вулиці
– На Дніпропетровщині дика лисиця напала на жінку, яка йшла з двома дітьми просто на вулиці її селища в Нікопольському районі. Медики виявили в постраждалої множинні укушені рани на обох ногах, – ідеться в повідомленні.
Із посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука, повідомляється, що цього року в області зафіксовано зростання кількості рудих лисиць у 2,5 раза.
Де оголошено карантин
За повідомленням Житомирської міськради, випадок сказу домашнього кота зафіксовано в селищі Вереси. Також за результатами дослідження проб загиблого собаки сказ виявили в селі Осівка. В обох населених пунктах запроваджено карантин.
У Люблинецькій громаді Волинської області через загибель кошеняти зі сказом ветеринари прищепили 205 домашніх котів і собак. Карантин тут діє вже майже два місяці.
Реєстрація сказу
Як стало відомо, від початку 2024 року на Закарпатті зареєстровано вже шість випадків сказу серед тварин. Про це повідомили в ГУ ДПС області.
Випадки сказу котів зафіксовано в у селі Буща Мізокської селищної ради Рівненської області та в селі Предмирка, що в Борсуківській громаді на Тернопільщині. Запроваджено 60-денні карантини.
Сказ тварини в селі Сторона на Львівщині став причиною запровадження карантинних обмежень у п’ятикілометровій зоні. Про це повідомила Львівська ОВА 9 лютого.
Переносники сказу
У Смілі Черкаської області зафіксували три випадки контакту людини з тваринами, у яких лабораторно підтверджено сказ. Як повідомляє міськрада, після першого випадку в місті оголошено карантинні обмеження. У зазначених випадках переносниками сказу були лисиці та собаки.
У Вінницькій області з початку 2024 року підтвердили 11 випадків сказу у тварин. У січні минулого року таких випадків було всього три. Про це повідомили в ГУ ДПС області.
Джерело: Еко-інформ