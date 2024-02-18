Екологи оприлюднили статистику випадків сказу серед тварин в Україні, які було зафіксовано в лютому 2024 року.

Лисиця напала просто на вулиці

– На Дніпропетровщині дика лисиця напала на жінку, яка йшла з двома дітьми просто на вулиці її селища в Нікопольському районі. Медики виявили в постраждалої множинні укушені рани на обох ногах, – ідеться в повідомленні.

Із посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука, повідомляється, що цього року в області зафіксовано зростання кількості рудих лисиць у 2,5 раза.

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Де оголошено карантин

За повідомленням Житомирської міськради, випадок сказу домашнього кота зафіксовано в селищі Вереси. Також за результатами дослідження проб загиблого собаки сказ виявили в селі Осівка. В обох населених пунктах запроваджено карантин.

У Люблинецькій громаді Волинської області через загибель кошеняти зі сказом ветеринари прищепили 205 домашніх котів і собак. Карантин тут діє вже майже два місяці.

Реєстрація сказу

Як стало відомо, від початку 2024 року на Закарпатті зареєстровано вже шість випадків сказу серед тварин. Про це повідомили в ГУ ДПС області.

Випадки сказу котів зафіксовано в у селі Буща Мізокської селищної ради Рівненської області та в селі Предмирка, що в Борсуківській громаді на Тернопільщині. Запроваджено 60-денні карантини.

Сказ тварини в селі Сторона на Львівщині став причиною запровадження карантинних обмежень у п’ятикілометровій зоні. Про це повідомила Львівська ОВА 9 лютого.

Переносники сказу

У Смілі Черкаської області зафіксували три випадки контакту людини з тваринами, у яких лабораторно підтверджено сказ. Як повідомляє міськрада, після першого випадку в місті оголошено карантинні обмеження. У зазначених випадках переносниками сказу були лисиці та собаки.

У Вінницькій області з початку 2024 року підтвердили 11 випадків сказу у тварин. У січні минулого року таких випадків було всього три. Про це повідомили в ГУ ДПС області.

Джерело: Еко-інформ