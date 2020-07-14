В Украине 45% пациентов с диагнозом Covid-19 — это молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в этом возрасте составляет 24 379 человек.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что уже четвертый день в Украине количество активных больных меньше количества завершенных случаев (Ред. — пациенты, которые выздоровели или умерли).

По его словам, наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3,7) и Запорожской (5,0) областях.

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Также санврач спрогнозировал, что количество умерших от коронавируса в мире до конца 2020 года превысит средние показатели смертей от ВИЧ-ассоциированных заболеваний.

Кронавирус в Украине 13 июля зафиксировали в 612 украинцев. Всего болезнь подтвердили в 54 133 человек.

Умерло 1 398 человек, за сутки 15.

Выздоровели за последние сутки 385 человек, всего 26 503.

Источник: Виктор Ляшко