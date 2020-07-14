В Україні 45% пацієнтів з діагнозом Covid-19 – це молоді люди віком від 20 до 49 років. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у цьому віці становить 24 379 осіб.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що уже четвертий день в Україні кількість активних хворих менша за кількість завершених випадків (Ред. – пацієнти, які одужали або померли).

За його словами, найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях.

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Також санлікар спрогнозував, що кількість померлих від коронавірусу в світі до кінця 2020 року перевищить середні показники смертей від ВІЛ-асоційованих захворювань.

Коронавірус в Україні 13 липня зафіксували у 612 українців. Усього хворобу підтвердили у 54 133 людини.

Померло 1 398 осіб, за добу 15.

Одужали за останню добу 385 людей, усього 26 503.

Джерело: Віктор Ляшко