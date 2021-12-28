В Украине по состоянию на 28 декабря ни одна область не вошла в оранжевую зону эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Красной зоне соответствуют две области: Волынская и Запорожская. Но у них уже полностью стабилизировались Covid-показатели.

В Минздраве ранее отмечали, что в ближайшие дни эти области могут выйти из красной зоны карантина. В связи с этим министерство направило заявление в Кабинет Министров о созыве комиссии по ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит вопрос исключения этих областей из красной зоны.

В то же время в желтой зоне находятся Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская, Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская, Черкасская области. Также этой зоне соответствует город Киев.

Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 28 декабря в Украине подтвердили 2 248 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве (475), Донецкой (149), Одесской (189) областях.