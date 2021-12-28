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Майже вся Україна жовта: всього дві області входять до червоної зони карантину

28 Грудня 2021, 09:42
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 28 грудня жодна область не увійшла до помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Червоній зоні відповідають дві області: Волинська та Запорізька. Але в них вже повністю стабілізувались Covid-показники.

У МОЗ раніше зазначали, що найближчими днями ці області можуть вийти з червоної зони карантину. У зв’язку з цим міністерство направило заяву до Кабінету міністрів про скликання комісії з ТЕБ і НС, яка розгляне питання виключення цих областей з червоної зони.

Водночас у жовтій зоні перебувають Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська, Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська області. Також цій зоні відповідає місто Київ.

Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.

Станом на 28 грудня в Україні підтвердили 2 248 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві (475), Донецькій (149), Одеській (189) областях.

Джерело
МОЗ
Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Коронавірус Covid-19
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