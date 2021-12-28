В Україні станом на 28 грудня жодна область не увійшла до помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Червоній зоні відповідають дві області: Волинська та Запорізька. Але в них вже повністю стабілізувались Covid-показники.

У МОЗ раніше зазначали, що найближчими днями ці області можуть вийти з червоної зони карантину. У зв’язку з цим міністерство направило заяву до Кабінету міністрів про скликання комісії з ТЕБ і НС, яка розгляне питання виключення цих областей з червоної зони.

Водночас у жовтій зоні перебувають Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська, Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська області. Також цій зоні відповідає місто Київ.