Макака-химера: ученые вырастили организм, который создали из двух эмбрионов

Ученые из Китая создали макаку-химеру, которая родилась из двух разных эмбрионов.

Основной целью эксперимента было — выяснить возможность выращивания в животных человеческих органов для дальнейших пересадок.

Создание новой макаки

Ученые сначала искусственно оплодотворили яйцеклетку крабоидной макаки. Позже они внесли генетически модифицированные стволовые клетки другого эмбриона макаки. Клетки от доноров должны были светиться от ультрафиолетового света.

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Исследователям удалось вырастить 74 химеры, их имплантировали 40 суррогатным макакам.

Только 12 самок забеременели химерами, а родился один гибридный организм.

Новый организм

Согласно анализу, 67% клеток у родившейся макаки происходят от донорского организма.

Такую макаку пришлось усыпить на 10-й день после рождения. Он имел проблемы со здоровьем: нарушение температуры и проблемы с дыханием.

Ученые говорят, низкая выживаемость нового организма означает, что донорские клетки не соответствуют развитию эмбриона-реципиента. Они планируют работать над исправлением недостатков.

Источник: Cell

Фото: Nature