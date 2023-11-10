Макака-химера: вчені виростили організм, який створили з двох ембріонів

Науковці з Китаю створили макаку-химеру, що народилася з двох різних ембріонів.

Основною ціллю експерименту було – з’ясувати можливість вирощування у тваринах людських органів для подальших пересадок.

Створення нової макаки

Вчені спочатку штучно запліднили яйцеклітину крабоїдного макаки. Пізніше вони внесли генетично модифіковані стовбурові клітини іншого ембріона макаки. Клітини від донорів мали світитися від ультрафіолетового світла.

Зараз дивляться

Дослідникам вдалося виростити 74 химери, їх імплантували 40 сурогатним макакам.

Лише 12 самок завагітніли химерами, а народився один гібридний організм.

Новий організм

Згідно з аналізом, 67% клітин у народженої макаки походять від донорського організму.

Такого макаку довелося приспати на 10-й день після народження. Він мав проблеми зі здоров’ям: порушення температури та проблеми з диханням.

Науковці кажуть, низька виживаність нового організму означає, що донорські клітини не відповідають розвитку ембріона-реципієнта. Вони планують працювати над виправленням недоліків.

Джерело: Cell

Фото: Nature