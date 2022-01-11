Во Львовской области 7-летняя девочка выздоровела от столбняка.
У Лилианы диагностировали болезнь в июле 2021 года. Тогда она сломала руку и заболела, ребенок не был вакцинирован.
Она попала в больницу, специалистам удалось помочь ей. Девочка выздоровела после тяжелой генерализованной формы болезни, 11 сентября ее выписали.
— Наша дочь прекрасно чувствует себя, сама ходит, играет. Мы продолжаем курс реабилитации, чтобы окончательно закрепить этот эффект, – отмечает мама маленькой пациентки.
Львовский Охматдет теперь семья посещает только для проведения контрольных осмотров.
– Мама, я не хожу! Я бегаю! – исправляет маму девочка.
В будущем девочке планируют сделать прививку от столбняка. Потому что только вакцина спасает от опасного заболевания.
О заболевании ребенка стало известно в июле. Это был первый случай столбняка в Украине в 2021 году.
Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет
Фото: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет