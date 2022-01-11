У Львівській області 7-річна дівчинка одужала від правця.

У Ліліани діагностували хворобу у липні 2021 року. Тоді вона зламала руку та захворіла, дитина не була вакцинована.

Вона потрапила до лікарні, фахівцям вдалося їй допомогти. Дівчинка одужала після важкої генералізованої форми хвороби, 11 вересня її виписали.

– Наша донечка чудово почувається, сама ходить, грається. Ми продовжуємо курс реабілітації, щоб остаточно закріпити цей ефект, – зазначає мама маленької пацієнтки.

Львівський Охматдит тепер ця родина відвідує лише для проведення контрольних оглядів.

– Мамо, я не ходжу! Я бігаю! – виправляє маму дівчинка.

У майбутньому дівчинці планують зробити щеплення від правця. Бо лише вакцина рятує від небезпечного захворювання.

Про захворювання дитини стало відомо у липні. Це був перший випадок правця в Україні у 2021 році.

Джерело: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит