Ветераны войны могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь при травмах: от необходимых обследований до лечения и реабилитации. Медицинская помощь при переломах может быть предоставлена в пределах экстренной, амбулаторной или стационарной медицинской помощи.

Если в результате травмирования ощущается интенсивная боль, отек, деформация части тела или головная боль, нарушение координации – нужно позвонить в экстренную помощь по номеру 103.

Диспетчер предоставит информацию о первой помощи, а также адрес ближайшей больницы, в которой есть травмпункт. Если пострадавший не может самостоятельно двигаться, диспетчер направит машину экстренной помощи.

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Человека с травмой скорая должна доставить в медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ.

В таком учреждении пациенту должны предоставить всю необходимую медицинскую помощь бесплатно. А именно:

осмотр и консультацию врача;

безвозмездная диагностика, в т. ч. рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые, функциональные исследования;

выполнение врачами узкой специализации, такими как хирург или ортопед-травматолог, лечебные процедуры или хирургические вмешательства.

После осмотра и оказания медпомощи врач назначит госпитализацию или предоставит рекомендации по дальнейшему лечению или реабилитации.

Также врач сразу пациенту выписывает направление на обследование или консультации или комплекс услуг.

Пациенту с травмой не нужно каждый раз следовать за новым направлением, например, для перевязки.

Если же травмированный нуждается в госпитализации, то пребывание в стационаре и питание должны быть бесплатными.

Больницы, имеющие контракт с НСЗУ по пакетам Стационарная помощь взрослым и детям без хирургических вмешательств или Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях должны предоставлять пациенту бесплатно следующие услуги:

инструментальные и лабораторные исследования;

медицинскую помощь для облегчения, снятия или устранения симптомов и проявлений травматического повреждения;

обезболивание и медикаментозную терапию;

хирургические операции по обеспечению анестезии;

послеоперационный мониторинг, обезболивание и последующую медикаментозную терапию;

круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

реабилитацию в остром периоде.

Но иногда полученная травма может потребовать не только оперативного вмешательства, но и дорогостоящих расходных материалов. Таких как протезы или костные металлоконструкции.

В тариф на медицинские услуги не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов. Однако они обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета.

Если после травмы пациент будет нуждаться в длительной реабилитации, то это также предусмотрено Программой медгарантий в пределах пакета Медицинская реабилитация взрослых и детей от 3-х лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Детальнее об этом здесь: https://cutt.ly/MM1p3Z6.

Источник: НСЗУ