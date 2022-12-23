Ветераны войны могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь при травмах: от необходимых обследований до лечения и реабилитации. Медицинская помощь при переломах может быть предоставлена в пределах экстренной, амбулаторной или стационарной медицинской помощи.
Если в результате травмирования ощущается интенсивная боль, отек, деформация части тела или головная боль, нарушение координации – нужно позвонить в экстренную помощь по номеру 103.
Диспетчер предоставит информацию о первой помощи, а также адрес ближайшей больницы, в которой есть травмпункт. Если пострадавший не может самостоятельно двигаться, диспетчер направит машину экстренной помощи.
Человека с травмой скорая должна доставить в медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ.
В таком учреждении пациенту должны предоставить всю необходимую медицинскую помощь бесплатно. А именно:
- осмотр и консультацию врача;
- безвозмездная диагностика, в т. ч. рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые, функциональные исследования;
- выполнение врачами узкой специализации, такими как хирург или ортопед-травматолог, лечебные процедуры или хирургические вмешательства.
После осмотра и оказания медпомощи врач назначит госпитализацию или предоставит рекомендации по дальнейшему лечению или реабилитации.
Также врач сразу пациенту выписывает направление на обследование или консультации или комплекс услуг.
Пациенту с травмой не нужно каждый раз следовать за новым направлением, например, для перевязки.
Если же травмированный нуждается в госпитализации, то пребывание в стационаре и питание должны быть бесплатными.
Больницы, имеющие контракт с НСЗУ по пакетам Стационарная помощь взрослым и детям без хирургических вмешательств или Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях должны предоставлять пациенту бесплатно следующие услуги:
- инструментальные и лабораторные исследования;
- медицинскую помощь для облегчения, снятия или устранения симптомов и проявлений травматического повреждения;
- обезболивание и медикаментозную терапию;
- хирургические операции по обеспечению анестезии;
- послеоперационный мониторинг, обезболивание и последующую медикаментозную терапию;
- круглосуточный врачебный и медсестринский уход;
- реабилитацию в остром периоде.
Но иногда полученная травма может потребовать не только оперативного вмешательства, но и дорогостоящих расходных материалов. Таких как протезы или костные металлоконструкции.
В тариф на медицинские услуги не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов. Однако они обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета.
Если после травмы пациент будет нуждаться в длительной реабилитации, то это также предусмотрено Программой медгарантий в пределах пакета Медицинская реабилитация взрослых и детей от 3-х лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Детальнее об этом здесь: https://cutt.ly/MM1p3Z6.
Источник: НСЗУ