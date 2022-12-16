Специалисты Министерства здравоохранения Украины разъяснили, кто может рассчитывать на бесплатное проведение компьютерной томографии.

— Консультации врачей, диагностика, инструментальные исследования, медицинское сопровождение, проведение операций и т. п в медучреждениях, которые имеют договор с НСЗУ, являются бесплатными для пациентов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за проведение компьютерной томографии (КТ) также платит государство.

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По словам специалистов Минздрава, сделать КТ безвозмездно можно в медучреждениях, подписавших договор с НСЗУ на амбулаторную помощь и имеющих соответствующее оборудование и возможности для проведения обследования.

Узнать адрес и контакты ближайшей больницы, в которой можно бесплатно сделать КТ, поможет оператор контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 (пока что, из соображений безопасности, эти данные на официальном сайте НСЗУ закрыты).

В Минздраве обратили внимание, что проведение обследования является бесплатным для пациента, если он имеет показания к КТ и направление от врача.

— Вымогательство платы за проведение КТ является нарушением прав пациента, — акцентируют в Минздраве.

И объясняют, что в таком случае можно подать жалобу главному врачу, в департамент здравоохранения в вашем городе или регионе либо к владельцу медучреждения – соответствующего органа местной власти (обычно в названии больницы указано, кто является ее владельцем).

Если не удается решить проблему на местном уровне, подайте жалобу или в НСЗУ через контакт-центр (16-77), или на электронный адрес info@nszu.gov.ua, или письмом на адрес: 04073, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19.