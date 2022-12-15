Программой экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы на следующий год предусмотрено 792,2 млн грн на реконструкцию и капитальные ремонты учреждений здравоохранения.

Об этом сообщает Департамент экономики и инвестиций КГГА.

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Отмечается, что средства будут направлены на:

завершение реконструкции амбулатории семейной медицины с пристройкой центра первичной медико-санитарной помощи на ул. Гмыри;

реконструкцию зданий с достройкой корпуса для размещения центра нейрореабилитации участников АТО Киевской городской клинической больницы № 11;

капитальные ремонты Киевского городского центра нефрологии и диализа, операционного блока и отделения анестезиологии на ул. Петра Запорожца;

капитальный ремонт Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи под создание Ц ентра сердечно-сосудистой патологии по ул. Братиславской;

ентра сердечно-сосудистой патологии по ул. Братиславской; капитальный ремонт инфекционного отделения КГКБ № 9;

работы по реконструкции Киевского городского перинатального центра и Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева;

проектирование строительства многопрофильной больницы на Троещине.

Вместе с тем, по словам члена бюджетной Комиссии Киевсовета Владимира Слончака, на мероприятия энергосбережения в учреждениях здравоохранения, в частности, установление автономных источников электроснабжения, Программой предусмотрено 57,8 млн грн.

Слончак уточнил, что на капитальные ремонты укрытий, защитных сооружений и противопожарные мероприятия запланировано направить 23,8 млн грн.