Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

На реконструкцію та капремонт лікарень Києва у 2023 році передбачено майже 800 млн грн

15 Грудня 2022, 13:24
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки на наступний рік передбачено 792,2 млн грн на реконструкцію та капітальні ремонти закладів охорони здоров’я.

Про це повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА.

Читайте також:
евакуцаціяЯк постраждалі від війни українці можуть подати заявку на лікування за кордоном — МОЗ

Зараз дивляться

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на:

  • завершення реконструкції амбулаторії сімейної медицини з прибудовою Центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі;
  • реконструкцію будівель з добудовою корпусу для розміщення центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні № 11;
  • капітальні ремонти Київського міського центру нефрології та діалізу, операційного блоку та відділення анестезіології на вул. Петра Запорожця;
  • капітальний ремонт Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології по вул. Братиславській;
  • капітальний ремонт інфекційного відділення КМКЛ № 9;
  • роботи з реконструкції Київського міського перинатального центру та Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва;
  • проектування будівництва багатопрофільної лікарні на Троєщині.

Разом з тим, за словами члена бюджетної Комісії Київради Володимира Слончака, на заходи енергозбереження в закладах охорони здоров’я, зокрема, встановлення автономних джерел електропостачання, Програмою передбачено 57,8 млн грн.

Слончак уточнив, що на капітальні ремонти укриттів, захисних споруд та протипожежні заходи заплановано направити 23,8 млн грн.

Джерело
КМДА
Теги
Будівництво Київ КМДА Лікарні Реконструкція
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь