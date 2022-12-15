Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки на наступний рік передбачено 792,2 млн грн на реконструкцію та капітальні ремонти закладів охорони здоров’я.

Про це повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА.

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Зазначається, що кошти будуть спрямовані на:

завершення реконструкції амбулаторії сімейної медицини з прибудовою Центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі;

реконструкцію будівель з добудовою корпусу для розміщення центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні № 11;

капітальні ремонти Київського міського центру нефрології та діалізу, операційного блоку та відділення анестезіології на вул. Петра Запорожця;

к апітальний ремонт Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Ц ентру серцево-судинної патології по вул. Братиславській;

апітальний ремонт Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення ентру серцево-судинної патології по вул. Братиславській; к апітальний ремонт інфекційного відділення КМКЛ № 9;

апітальний ремонт інфекційного відділення КМКЛ № 9; роботи з реконструкції Київського міського перинатального центру та Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва;

проектування будівництва багатопрофільної лікарні на Троєщині.

Разом з тим, за словами члена бюджетної Комісії Київради Володимира Слончака, на заходи енергозбереження в закладах охорони здоров’я, зокрема, встановлення автономних джерел електропостачання, Програмою передбачено 57,8 млн грн.

Слончак уточнив, що на капітальні ремонти укриттів, захисних споруд та протипожежні заходи заплановано направити 23,8 млн грн.