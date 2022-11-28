Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як онкохворі та постраждалі від війни українці можуть подати заявку на лікування та реабілітацію за кордоном.

Відзначається, що в зарубіжні клініки транспортують насамперед дітей і дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями і опіковими травмами, дітей з онкологічною патологією, а також тих, чиї захворювання вимагають комплексного спеціалізованого лікування.

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Повідомляється, що подати запит можливо двома способами:

через сімейного лікаря;

через онлайн-форму

Відзначається, що за допомогою міжнародних партнерів постраждалих або хворих українців перевозять спеціальним медичним автотранспортом в проміжні аеропорти і медичні евакуаційні хаби.

Дорогою медики оперативно надають допомогу на етапі евакуації та супроводжують пацієнтів до лікарень.

З алгоритмом медичної евакуації в зарубіжні лікарні можна ознайомитися за цим посиланням.

Відзначається, що зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до двох тижнів. Однак, кожен випадок медичної евакуації вимагає окремого підходу.

МОЗ нагадуємо, що евакуація для українських пацієнтів безоплатна.

Транспортування і лікування українських громадян в рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також приймаючими українців сторонами.

У рамках співпраці МОЗ та Єврокомісії за підтримки ВООЗ, уряду Польщі та багатьох міжнародних партнерів протягом дев’яти місяців з початку повномасштабного вторгнення вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом з різних регіонів України до закордонних клінік понад 2 200 громадян.

Фото: МОЗ