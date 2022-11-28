Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как онкобольные и пострадавшие от войны украинцы могут подать заявку на лечение и реабилитацию за границей.

Отмечается, что в зарубежные клиники транспортируют прежде всего детей и взрослых со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, детей с онкологической патологией, а также тех, чьи заболевания требуют комплексного специализированного лечения.

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Сообщается, что подать запрос возможно двумя способами:

через семейного врача;

через онлайн-форму

Отмечается, что с помощью международных партнеров пострадавших или больных украинцев перевозят специальным медицинским автотранспортом в промежуточные аэропорты и медицинские эвакуационные хабы. По дороге медики оперативно оказывают помощь на этапе эвакуации и сопровождают пациентов в больницы.

С алгоритмом медицинской эвакуации в зарубежные больницы можно ознакомиться по этой ссылке.

Отмечается, что обычно подготовка пациента длится от 3-4 дней до двух недель. Однако каждый случай медицинской эвакуации требует отдельного подхода.

Минздрав напоминает, что эвакуация для украинских пациентов безвозмездная. Транспортировка и лечение украинских граждан в рамках программы медэвакуации финансируется международными организациями, а также принимающими украинцев сторонами.

В рамках сотрудничества Минздрава и Еврокомиссии, при поддержке ВОЗ, правительства Польши и многих международных партнеров в течение девяти месяцев с начала полномасштабного вторжения удалось эвакуировать специализированным медицинским транспортом из разных регионов Украины в зарубежные клиники более 2 200 граждан.

Фото: Минздрав