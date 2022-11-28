Кардиолог-консультант одной из британских клиник Мартин Лоу рассказал об эмоциях, которые могут оказаться губительными для сердца.

Медик объяснил, что эти эмоции повышают риск внезапной сердечной недостаточности, или стрессовой кардиомиопатии, и других смертельных сердечных заболеваний.

— Психосоциальные факторы, такие как гнев, горе и депрессия, могут способствовать сердечному приступу, сердечным заболеваниям и остановке сердца, — отмечает Лоу.

По его словам, многие исследования показали, что риск сердечного приступа фактически увеличивается в течение 24 часов после потери любимого человека.

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Также кардиолог объяснил, что помимо волны сильных эмоций, повреждение сердца может развиться в результате длительного воздействия гормонов стресса.

— После всплеска стресса ваше тело должно прийти в норму. Но слишком длительное воздействие стресса может привести к повреждению, — говорит специалист.

Симптомы того, что стресс повреждает ваше сердце

Эксперты Британского кардиологического фонда (BHF) объясняют, что симптомы стрессовой кардиомиопатии могут быть похожи на симптомы сердечного приступа: внезапная и сильная боль в груди, одышка.

По данным BHF, вы также можете испытывать учащенное сердцебиение, плохое самочувствие и недомогание.

Людей, у которых развивается стрессовая кардиомиопатия, обычно лечат от сердечного приступа до тех пор, пока не станет ясно, что это не был сердечный приступ.

Врач может назначить диуретики для уменьшения накопления жидкости, или лекарства, разжижающие кровь, если есть высокий риск развития аномального сердцебиения.

Медики также могут предложить лекарства для снижения артериального давления, такие как бета-блокаторы или ингибиторы АПФ, которые снимают с сердца часть нагрузки.

Источник: Express