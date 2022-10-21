Американская ассоциация психологов представила результаты исследования, которое показало, что злые люди подвергаются более высокому риску фатальной ишемической болезни сердца.

— Злыми можно считать людей, которые испытывают гнев и ярость чаще, интенсивнее и с более длительными эпизодами, — объясняют ученые.

И уточняют, что хроническая злоба вызывают физические изменения в нашем теле, которые могут сильно нагрузить сердце. Другими словами, злоба приводит тело в состояние повышенной готовности, когда происходит выброс адреналина, который оказывает огромное влияние на сердечно-сосудистую систему.

— Ваше кровяное давление, частота сердечных сокращений и дыхание повышаются, что делает кровь более склонной к свертыванию. Это может ослабить стенки артерий и повысить риск сердечных заболеваний, — отмечает Джереми Уорнер из Samaritan Cardiology.

По словам ученых, определенные события могут спровоцировать людей на гнев и злобу. Но насколько сильно они злятся, может зависеть от того, как они воспринимают ситуацию.

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Два человека могут воспринимать одну и ту же ситуацию совершенно по-разному. Например, если кто-то не держит дверь открытой, это можно расценивать либо как неуважение, либо как признак того, что человек озабочен своими делами. Человек, который расценил такое поведение как неуважение, скорее всего, разозлится.

Американская ассоциация психологов рекомендует изменить способ мышления, если вы боретесь со стрессом или гневом.

Например, с помощью техники, известной как когнитивная реструктуризация, когда вы можете заменить бесполезные негативные мысли более разумными: вместо того, чтобы думать, что все разрушено, скажите себе, что это неприятно, но это — не конец света.

Делайте это каждый раз, когда вы начинаете злиться, и вы получите более сбалансированную точку зрения, снизите уровень злости и сохраните собственное здоровье, призывают ученые.

Источник: Express