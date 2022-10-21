Американська асоціація психологів представила результати дослідження, яке показало, що злі люди піддаються більш високому ризику фатальної ішемічної хвороби серця.

– Злими можна вважати людей, які відчувають гнів і лють частіше, інтенсивніше і з більш тривалими епізодами, – пояснюють вчені.

І уточнюють, що хронічна злість викликають фізичні зміни в нашому тілі, які можуть сильно навантажити серце. Іншими словами, злість призводить тіло в стан підвищеної готовності, коли відбувається викид адреналіну, який має величезний вплив на серцево-судинну систему.

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– Ваш кров’яний тиск, частота серцевих скорочень і дихання підвищуються, що робить кров більш схильною до згортання. Це може послабити стінки артерій і підвищити ризик серцевих захворювань, — зазначає Джеремі Уорнер з Samaritan Cardiology.

За словами вчених, певні події можуть спровокувати людей на гнів і злість. Але наскільки сильно вони сердяться, може залежати від того, як вони сприймають ситуацію.

Дві людини можуть сприймати одну і ту ж ситуацію зовсім по-різному. Наприклад, якщо хтось не тримає двері відкритими, це можна розцінювати або як неповагу, або як ознаку того, що людина занепокоєна своїми справами. Людина, яка розцінила таку поведінку як неповагу, швидше за все, розсердиться.

Американська асоціація психологів рекомендує змінити спосіб мислення, якщо ви боретеся зі стресом або гнівом.

Наприклад, за допомогою техніки, відомої як когнітивна реструктуризація, коли ви можете замінити непотрібні негативні думки більш розумними: замість того, щоб думати, що все зруйновано, скажіть собі, що це неприємно, але це – не кінець світу.

Робіть це кожен раз, коли ви починаєте злитися, і ви отримаєте більш збалансовану точку зору, знизите рівень злості і збережете власне здоров’я, закликають вчені.

Джерело: Express