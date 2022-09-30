Эксперты Министерства здравоохранения Украины подготовили памятку о том, как распознать сердечный приступ или инфаркт, а также о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

— Сердечный приступ (или инфаркт) – это блокирование работы сердечной мышцы вследствие образования кровяного сгустка (тромба) в питающей артерии или спазма, — объясняют медики.

И констатируют: когда приток крови к сердцу прекращается, возникает инфаркт. Участок сердечной мышцы, питающийся этой артерией, начинает отмирать. Степень повреждения сердечной мышцы зависит от размера поврежденного участка и промежутка времени между сердечным приступом и получением лечения.

Сейчас смотрят

Сообщается, что операцию по расширению кровеносных сосудов сердца и восстановлению в них кровотока называют стентированием. Чем быстрее человек с инфарктом получит неотложную помощь, тем меньше будут повреждения сердца. Оптимально время — до двух часов.

Как распознать инфаркт

Иногда сердечный приступ имеет резкие интенсивные проявления. Но большинство из них проявляется медленно и сопровождается легкой болью или дискомфортом.

Вот несколько признаков, которые должны вас насторожить, поскольку могут свидетельствовать о сердечном приступе:

ощущение давления, сжатия, жжения или боли посреди грудной клетки. Такие ощущения не проходят несколько минут подряд или носят волнообразный характер: проходят и возвращаются снова;

боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюстях или животе;

одышка с дискомфортом в груди или без него;

чувство панического ужаса;

внезапная слабость;

холодный пот, тошнота или головокружение.

В случае, если вы подозреваете у себя инфаркт, немедленно обратитесь за помощью.

Как предотвратить инфаркт

Обычно риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно существенно снизить, если соблюдать здоровый образ жизни и следить за здоровьем.

Что вы можете сделать, чтобы продлить жизнь собственному сердцу: