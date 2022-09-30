Эксперты Министерства здравоохранения Украины подготовили памятку о том, как распознать сердечный приступ или инфаркт, а также о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
— Сердечный приступ (или инфаркт) – это блокирование работы сердечной мышцы вследствие образования кровяного сгустка (тромба) в питающей артерии или спазма, — объясняют медики.
И констатируют: когда приток крови к сердцу прекращается, возникает инфаркт. Участок сердечной мышцы, питающийся этой артерией, начинает отмирать. Степень повреждения сердечной мышцы зависит от размера поврежденного участка и промежутка времени между сердечным приступом и получением лечения.
Сообщается, что операцию по расширению кровеносных сосудов сердца и восстановлению в них кровотока называют стентированием. Чем быстрее человек с инфарктом получит неотложную помощь, тем меньше будут повреждения сердца. Оптимально время — до двух часов.
Как распознать инфаркт
Иногда сердечный приступ имеет резкие интенсивные проявления. Но большинство из них проявляется медленно и сопровождается легкой болью или дискомфортом.
Вот несколько признаков, которые должны вас насторожить, поскольку могут свидетельствовать о сердечном приступе:
- ощущение давления, сжатия, жжения или боли посреди грудной клетки. Такие ощущения не проходят несколько минут подряд или носят волнообразный характер: проходят и возвращаются снова;
- боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюстях или животе;
- одышка с дискомфортом в груди или без него;
- чувство панического ужаса;
- внезапная слабость;
- холодный пот, тошнота или головокружение.
В случае, если вы подозреваете у себя инфаркт, немедленно обратитесь за помощью.
Как предотвратить инфаркт
Обычно риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно существенно снизить, если соблюдать здоровый образ жизни и следить за здоровьем.
Что вы можете сделать, чтобы продлить жизнь собственному сердцу:
- не курите и избегайте пассивного курения;
- контролируйте показатели кровяного давления. Если он высокий – обратитесь к врачу;
- соблюдайте сбалансированное питание, уменьшите потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, соли, добавленного сахара;
- уделяйте физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю;
- достигните здорового веса и поддерживайте его;
- контролируйте уровень сахара в крови;
- регулярно посещайте врача;
- соблюдайте режим приема назначенных лекарств.