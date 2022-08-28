Очень важно прийти на обследование к врачу вовремя. Но не менее важно уметь самому распознать заметные изменения в работе организма и в домашних условиях сделать базовую проверку организма, считает кардиолог Клиники для взрослых Центра детской кардиологии и кардиохирургии Георгий Маньковский.

Один из способов, позволяющий проверить состояние сердечно-сосудистой системы – измерить пульс.

— Отмечаю, что данная самодиагностика подходит только для людей, у которых нет и не было явных жалоб на работу сердца, — отметил кардиолог.

Как известно, основное “зеркало” работы сердечно-сосудистой системы – это пульс. Поэтому эта самопроверка предполагает три замера:

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Измерьте пульс (количество ударов сердца за 1 минуту) в состоянии покоя. Это будет показатель с условным обозначением П1. После этого проведите разминку: попрыгайте 45 секунд или сделайте 20 приседаний. Сразу после окончания упражнений произведите второй замер пульса. Это показатель П2. Отдохните 1 минуту и ​​произведите третий замер пульса. Показатель П3.

Теперь по формуле > ((П1+П2+П3)-200)/10 посчитайте финальное значение (нужно добавить все три показателя пульса, от полученной суммы вычесть 200, и образовавшееся число разделить на 10).

Если полученный результат составляет:

От 1 до 5 – это прекрасный показатель, который означает, что у вас крепкое и здоровое сердце.

От 6 до 10 – хороший показатель. Сердце работает нормально. Но следует обратить внимание на его работу, особенно если показатель около 10. Рекомендуется начать здоровый образ жизни, правильно питаться, умеренно физически активным, высыпаться, не нервничать, раз в год проходить кардиологический чек-ап.

От 11 до 15 – неудовлетворительное состояние, “на грани”. Необходимо изменить образ жизни, чтобы предотвратить болезни сердца. Тщательное внимание следует уделять рациону питания, умеренной физической активности и полноценному сну.

Рекомендуется пройти консультацию у кардиолога.

Более 15 – очень отрицательный показатель. Следует немедленно обратиться к кардиологу.

Конечно, это не медицинский тест, но как самопроверка этот показатель уже о многом может рассказать. В любом случае важно пройти профессиональный чек-ап у кардиолога, где врач сможет провести полную диагностику.

Если вы уже чувствуете частую боль в грудине, не откладывайте чек-ап сердца и не проводите самопроверки, ведь это поможет сохранить драгоценное время и вовремя начать лечение.