Дуже важливо прийти на обстеження до лікаря вчасно. Та не менш важливо вміти самому розпізнати помітити певні зміни в роботі організму та в домашніх умовах зробити базову перевірку організму, вважає кардіолог Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Георгій Маньковський.

Один зі способів, який дозволяє перевірити стан серцево-судинної системи – виміряти пульс.

– Наголошую, що дана самодіагностика підходить лише для людей, у яких нема і не було явних скарг на роботу серця, – зазнаачив кардіолог.

Як відомо, основне “дзеркало” роботи серцево-судинної системи – це пульс. Тому ця самоперевірка передбачає три заміри:

Зараз дивляться

Виміряйте пульс (кількість ударів серця за 1 хвилину) в стані спокою. Це буде показник з умовним позначенням П1.

2.. Після цього проведіть розминку: пострибайте 45 секунд або ж зробіть 20 присідань. Відразу після закінчення вправ зробіть другий замір пульсу. Це показник П2.

Відпочиньте 1 хвилину і зробіть третій замір пульсу. Показник П3.

Тепер за такою формулою > ((П1+П2+П3)-200)/10 порахуйте фінальне значення (потрібно додати всі три показники пульсу, від отриманої суми відняти 200, та утворене число поділити на 10).

Якщо отриманий результат становить:

Від 1 до 5 – це прекрасний показник, який означає що у вас міцне та здорове серце.

Від 6 до 10 – хороший показник. Серце працює нормально. Але слід звернути увагу на його роботу, особливо якщо показник близько 10. Рекомендується почати здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, бути помірно фізично активним, висипатися, не нервувати, раз на рік проходити кардіологічний чек-ап.

Від 11 до 15 – незадовільний стан, “на межі”. Необхідно змінити спосіб життя, щоб запобігти хворобам серця. Ретельну увагу слід приділяти раціону харчування, помірній фізичній активності й повноцінному сну.

Рекомендується пройти консультацію в кардіолога!

Більше 15 – дуже негативний показник. Слід негайно звернутися до кардіолога.

Звичайно, це не медичний тест, але як самоперевірка цей показник вже багато про що може розказати. У будь-якому випадку важливо пройти професійний чек-ап у кардіолога, де лікар зможе провести повну діагностику.

Якщо ви вже відчуваєте частий біль в грудині, не відкладайте чек-ап серця та не проводьте самоперевірок, адже це вам допоможе зберегти дорогоцінний час та вчасно розпочати лікування.

Джерело: Георгій Маньковський