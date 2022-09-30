Експерти Міністерства охорони здоров’я України підготували пам’ятку про те, як розпізнати серцевий напад або інфаркт, а також про заходи профілактики серцево-судинних захворювань.
– Серцевий напад або інфаркт – це блокування роботи серцевого м’яза внаслідок утворення кров’яного згустку (тромбу) в живильній артерії або спазму, – пояснюють медики.
І констатують: коли приплив крові до серця припиняється, виникає інфаркт. Ділянка серцевого м’яза, що харчується цією артерією, починає відмирати. Ступінь пошкодження серцевого м’яза залежить від розміру ділянки ураження і проміжку часу між серцевим нападом і отриманням лікування.
Повідомляється, що операцію з розширення кровоносних судин серця і відновлення в них кровотоку називають стентуванням. Чим швидше людина з інфарктом отримає невідкладну допомогу, тим меншими будуть пошкодження серця. Оптимальний час – до двох годин.
Як розпізнати інфаркт
Іноді серцевий напад має різкі інтенсивні прояви. Але більшість з них проявляються повільно і супроводжуються легким болем або дискомфортом.
Ось кілька ознак, які повинні вас насторожити, оскільки можуть свідчити про серцевий напад:
- відчуття тиску, стиснення, печіння або болю посеред грудної клітки. Такі відчуття не проходять кілька хвилин поспіль або мають хвилеподібний характер: проходять і повертаються знову;
- біль або дискомфорт в одній або обох руках, спині, шиї, щелепах або животі;
- задишка з дискомфортом у грудях або без нього;
- почуття панічного жаху;
- раптова слабкість;
- холодний піт, нудота або запаморочення.
У разі, якщо ви підозрюєте у себе інфаркт, негайно зверніться по допомогу.
Як запобігти інфаркту
Зазвичай ризик розвитку серцево-судинних захворювань можна істотно знизити, якщо дотримуватися здорового способу життя і стежити за здоров’ям.
Що ви можете зробити, щоб продовжити життя власному серцю:
- не паліть і уникайте пасивного куріння;
- контролюйте показники кров’яного тиску. Якщо він високий – зверніться до лікаря;
- дотримуйтесь збалансованого харчування, зменшіть споживання продуктів з високим вмістом насичених і трансжирів, солі, доданого цукру;
- приділяйте фізичній активності середньої інтенсивності не менше 150 хв на тиждень;
- досягніть здорової ваги і підтримуйте її;
- контролюйте рівень цукру в крові;
- регулярно відвідуйте лікаря;
- дотримуйтесь режиму прийому призначених ліків.