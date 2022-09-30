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Як вчасно розпізнати інфаркт: симптоми, причини і профілактика серцевих нападів

30 Вересня 2022, 10:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
серце
Джерело: Pexels

Експерти Міністерства охорони здоров’я України підготували пам’ятку про те, як розпізнати серцевий напад або інфаркт, а також про заходи профілактики серцево-судинних захворювань.

– Серцевий напад або інфаркт – це блокування роботи серцевого м’яза внаслідок утворення кров’яного згустку (тромбу) в живильній артерії або спазму, – пояснюють медики.

І констатують: коли приплив крові до серця припиняється, виникає інфаркт. Ділянка серцевого м’яза, що харчується цією артерією, починає відмирати. Ступінь пошкодження серцевого м’яза залежить від розміру ділянки ураження і проміжку часу між серцевим нападом і отриманням лікування.

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Повідомляється, що операцію з розширення кровоносних судин серця і відновлення в них кровотоку називають стентуванням. Чим швидше людина з інфарктом отримає невідкладну допомогу, тим меншими будуть пошкодження серця. Оптимальний час – до двох годин.

Як розпізнати інфаркт

Іноді серцевий напад має різкі інтенсивні прояви. Але більшість з них проявляються повільно і супроводжуються легким болем або дискомфортом.

Ось кілька ознак, які повинні вас насторожити, оскільки можуть свідчити про серцевий напад:

  • відчуття тиску, стиснення, печіння або болю посеред грудної клітки. Такі відчуття не проходять кілька хвилин поспіль або мають хвилеподібний характер: проходять і повертаються знову;
  • біль або дискомфорт в одній або обох руках, спині, шиї, щелепах або животі;
  • задишка з дискомфортом у грудях або без нього;
  • почуття панічного жаху;
  • раптова слабкість;
  • холодний піт, нудота або запаморочення.

У разі, якщо ви підозрюєте у себе інфаркт, негайно зверніться по допомогу.

Як запобігти інфаркту

Зазвичай ризик розвитку серцево-судинних захворювань можна істотно знизити, якщо дотримуватися здорового способу життя і стежити за здоров’ям.

Що ви можете зробити, щоб продовжити життя власному серцю:

  • не паліть і уникайте пасивного куріння;
  • контролюйте показники кров’яного тиску. Якщо він високий – зверніться до лікаря;
  • дотримуйтесь збалансованого харчування, зменшіть споживання продуктів з високим вмістом насичених і трансжирів, солі, доданого цукру;
  • приділяйте фізичній активності середньої інтенсивності не менше 150 хв на тиждень;
  • досягніть здорової ваги і підтримуйте її;
  • контролюйте рівень цукру в крові;
  • регулярно відвідуйте лікаря;
  • дотримуйтесь режиму прийому призначених ліків.

Джерело
МОЗ
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