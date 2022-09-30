Експерти Міністерства охорони здоров’я України підготували пам’ятку про те, як розпізнати серцевий напад або інфаркт, а також про заходи профілактики серцево-судинних захворювань.

– Серцевий напад або інфаркт – це блокування роботи серцевого м’яза внаслідок утворення кров’яного згустку (тромбу) в живильній артерії або спазму, – пояснюють медики.

І констатують: коли приплив крові до серця припиняється, виникає інфаркт. Ділянка серцевого м’яза, що харчується цією артерією, починає відмирати. Ступінь пошкодження серцевого м’яза залежить від розміру ділянки ураження і проміжку часу між серцевим нападом і отриманням лікування.

Зараз дивляться

Повідомляється, що операцію з розширення кровоносних судин серця і відновлення в них кровотоку називають стентуванням. Чим швидше людина з інфарктом отримає невідкладну допомогу, тим меншими будуть пошкодження серця. Оптимальний час – до двох годин.

Як розпізнати інфаркт

Іноді серцевий напад має різкі інтенсивні прояви. Але більшість з них проявляються повільно і супроводжуються легким болем або дискомфортом.

Ось кілька ознак, які повинні вас насторожити, оскільки можуть свідчити про серцевий напад:

відчуття тиску, стиснення, печіння або болю посеред грудної клітки. Такі відчуття не проходять кілька хвилин поспіль або мають хвилеподібний характер: проходять і повертаються знову;

біль або дискомфорт в одній або обох руках, спині, шиї, щелепах або животі;

задишка з дискомфортом у грудях або без нього;

почуття панічного жаху;

раптова слабкість;

холодний піт, нудота або запаморочення.

У разі, якщо ви підозрюєте у себе інфаркт, негайно зверніться по допомогу.

Як запобігти інфаркту

Зазвичай ризик розвитку серцево-судинних захворювань можна істотно знизити, якщо дотримуватися здорового способу життя і стежити за здоров’ям.

Що ви можете зробити, щоб продовжити життя власному серцю: